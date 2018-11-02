У приквела "Игры престолов" появилось официальное название

Похоже, название первого приквела-спин-оффа "Игры престолов" "Долгая Ночь" (The Long Night), изначально фигурировавшее как рабочее, стало официальным.

На такие выводы может натолкнуть Twitter писателя-сценариста-продюсера Джорджа Мартина, автора литературного первоисточника серии.

Casting is now underway for THE LONG NIGHT, the first of the GAME OF THRONES successor series to ordered to film. HBO has just announced the first cast member: NAOMI WATTS is coming on board as one of our stars. https://t.co/n0XkxsJG03 pic.twitter.com/uNF5mjPNte — George RR Martin (@GRRMspeaking) 31 октября 2018 г.

Кроме того, уже известно, что главную мужскую роль сыграет британский актер Джон Уайтхаус, известный ролью Хью Армитаджа в историческом сериале "Полдарк", тогда как одна из женских ролей отошла к Наоми Уоттс.

Подробности приквела, в котором не будет никого из героев "Игры престолов", не озвучены, известно лишь, что события The Long Night развернутся за века до финальной битвы с нежитью, которая ждет зрителя в восьмом сезоне ИП.

Согласно мифологии "Песни Льда и Пламени", Долгая Ночь - период многолетней зимы, которая накрыла Вестерос, Эссос, и, возможно, весь мир, продолжаясь целое поколение.

Именно в те времена Вестерос подвергся нашествию Иных, но людям, поставленным в экстремальные условия, удалось победить нечисть. Предания говорят, что некий герой заручился помощью Детей Леса, и люди в Рассветной битве разбили Иных и прогнали их на дальний край Севера. А когда Долгая Ночь кончилась, люди построили Стену, поставив на ее страже Ночной Дозор.

При этом жрецы Рглора, Владыки Света, пророчили, что ночь, у которой в этот раз не будет конца, может вернуться.