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У приквела "Игры престолов" появилось официальное название

НОВОСТЬ02.11.2018, 12:06
Текст:   Олег Усков

Похоже, название первого приквела-спин-оффа "Игры престолов" "Долгая Ночь" (The Long Night), изначально фигурировавшее как рабочее, стало официальным.

На такие выводы может натолкнуть Twitter писателя-сценариста-продюсера Джорджа Мартина, автора литературного первоисточника серии.

Кроме того, уже известно, что главную мужскую роль сыграет британский актер Джон Уайтхаус, известный ролью Хью Армитаджа в историческом сериале "Полдарк", тогда как одна из женских ролей отошла к Наоми Уоттс.

Фото: kinopoisk.ru
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Подробности приквела, в котором не будет никого из героев "Игры престолов", не озвучены, известно лишь, что события The Long Night развернутся за века до финальной битвы с нежитью, которая ждет зрителя в восьмом сезоне ИП.

Согласно мифологии "Песни Льда и Пламени", Долгая Ночь - период многолетней зимы, которая накрыла Вестерос, Эссос, и, возможно, весь мир, продолжаясь целое поколение.

Именно в те времена Вестерос подвергся нашествию Иных, но людям, поставленным в экстремальные условия, удалось победить нечисть. Предания говорят, что некий герой заручился помощью Детей Леса, и люди в Рассветной битве разбили Иных и прогнали их на дальний край Севера. А когда Долгая Ночь кончилась, люди построили Стену, поставив на ее страже Ночной Дозор.

При этом жрецы Рглора, Владыки Света, пророчили, что ночь, у которой в этот раз не будет конца, может вернуться.

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