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В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда фильмов Дэвида Линча

НОВОСТЬ31.10.2018, 11:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появилась первая официальная информация по касту грядущего спиноффа-приквела "Игры престолов". Как сообщил в своем блоге Джордж Мартин, автор литературного первоисточника саги, в сериале под рабочим названием "Долгая ночь" (The Long Night) сыграет пятидесятилетняя английская актриса и продюсер Наоми Уоттс.

"Добро пожаловать в Вестерос, Наоми", - поприветствовал Мартин, уточнив, что в хорошем смысле взволнован сообщением. И напомнив, что в настоящее время параллельно разрабатываются несколько сериалов по его миру.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом в материале Variety, на который писатель дает ссылку, сказано, что Уоттс сыграет некую светскую львицу с большой харизмой и мрачным секретом в закромах.

Имя персонажа и иные подробности не раскрыты.

Известно, что "Долгая ночь" развернется за века до событий "Игры престолов", и никто из героев GOT в ней не фигурирует.

Съемки восьмого, финального сезона "Игры престолов" закончились летом, премьера намечена на 2019 год. Первый приквел ожидается на экранах в районе 2020-го.

Наоми Уоттс родилась в 1968 году в Кенте. На экранах - с середины восьмидесятых: дебютировала эпизодом безымянной модели в "мыле" "Возвращение в Эдем".

Снялась в "Танкистке", "Маллхоланд Драйве" Линча и "третьем сезоне" "Твин Пикс", ремейке "Звонка" и продолжении, "Кинг Конге" Джексона, "Бёрдмене".

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