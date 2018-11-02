Появилось первое официальное фото со съемок новой "Игры престолов"

В Сети появилось первое официальное фото со съемок восьмого, финального сезона "Игры престолов".
Издание Entertainment Weekly публикует большой материал о саге и выносит на обложку совместное фото королевы Дайенерис Таргариен и ее племянника-любовника, короля Севера Джона Сноу, облаченных в богатые шубы.
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The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! 😱 How do you end the biggest show on TV? Blood, sweat, and lots of tears. Get behind-the-scenes details in our exclusive report from the set. Click the link in our bio for a preview, and pick up an issue on newsstands starting 11/2. #GoT 📷: Helen Sloan/HBO
"Конец игры", - скорбно гласят аршинные буквы.
Внутри - некоторые реплики создателей о сюжете последнего сезона, не являющиеся, впрочем, откровениями, поскольку звучали ранее - да и своим умом дойти до них было легко.
В частности, Брайан Коргман, один из продюсеров шоу и главных экспертов по миру "Песни Льда и Пламени", поведал, что теперь все оставшиеся персонажи эпопеи сплотятся для противостояния общему врагу. Под которым, естественно, имеет в виду Короля Ночи и его армию покойников с поддержкой авиации в виде дракона.
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The end is near. ❄️ In this week's issue, we go behind the scenes of #GameOfThrones — the most secretive series on television — for the HBO epic’s final season. From an emotional table read to staging the show’s biggest battle yet to a preview of season 8’s mysterious storyline, we have an exclusive first look at the show’s six remaining episodes from the set in Northern Ireland. Click the link in our bio to read our full cover story now. #GoT 📷: Illustration by Francesco Francavilla for EW
Кроме того, по словам Коргмана, героям предстоит встать перед разного рода моральными дилеммами, предварительно хорошенько оглянувшись на свое прошлое.
Съемки сериала завершились этим летом, премьера должна состояться в наступающем году. Более точных дат пока нет.
Соответственно, в этот раз ожидание нового сезона томительно затянулось, что создатели объяснили желанием выдать максимально качественное и эффектное зрелище, о котором, по словам программного директора канала HBO Кейси Блойса, потом еще "долго будут судачить".
Эту точку зрения поддержали и актеры серии. Кит Харингтон, например, исполнитель роли Джона Сноу, рассказал, что в восьмом сезоне сцену, на которую у них раньше ушел бы максимум день, теперь снимали дней по пять, при этом все трудились на пределе. Снималось множество дублей, из которых при монтаже выбираются лучшие.
Коллегу поддержала Эмилия "Матерь Драконов" Кларк, присовокупив, что в сериале стало лучше - по сравнению с прошлыми сериями - буквально все, от костюмов героев до подхода - более вдумчивого и взвешенного.