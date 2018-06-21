На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов"

Новость 21.06.2018, 12:15 | Текст: Олег Усков

Главный сериал современности "Игра престолов" вышел на финишную прямую - в следующем году, если пророчества сбудутся, мы увидим последний, восьмой сезон шоу. 

Матерь Драконов, актриса Эмилия Кларк, на днях уже трогательно попрощалась с сериалом, опубликовав душераздирающий пост. А следом высказался и ее экранный племянник-любовник, Король Севера Джон Сноу - актер Кит Харингтон.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Санса Старк" сделала тату со спойлером финала "Игры престолов"

Первым делом он пообещал после завершения съемок коротко подстричься и избавиться от своих фирменных "королевский" кудрей, пишет EW.

Главным образом - из желания "перестать быть до такой степени узнаваемым". По мнению Кита, радикальная смена имиджа - главный залог избежать впредь назойливой однотипной популярности. А заодно и распрощаться с образом Джона Сноу, который актер носил почти десять лет.   

Харингтон признается, что и бороду, и длинные волосы ему нравится носить, но "ритуал" провести необходимо. Хотя бы для того, чтобы начать работать над новыми ролями.  

К слову, HBO по-прежнему не озвучивает точную дату премьеры финала.

Ранее мы писали, что канал заказал производство пилота первого сериала-приквела в мире Льда и Пламени.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: youtube.com/ TheMetallicafan3
Умер легендарный рестлер-тяжеловес и актер Биг Ван Вейдер 12:35
Трейлер: "Тау" - кибертриллер про умный и злобный дом 20.06.2018
Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году 20.06.2018
#сериалы
Фото: Юрий Ароян/vk.com
Скончался актер из "Бандитского Петербурга" 20.06.2018
Вышел тизер третьего сезона безумного сериала "Проповедник" 20.06.2018
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 19.06.2018
#Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года 20.06.2018
Спилберг и режиссер "Красоты по-американски" снимут фильм "1917" 19.06.2018
Вышел загадочный тизер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 19.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.