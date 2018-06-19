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Фото: актриса Эмилия "кхалиси" Кларк попрощалась с "Игрой престолов"

Новость 19.06.2018, 15:08 | Текст: Олег Усков

Печально, но неизбежность и факт: "Игра престолов" закрывается. Восьмой сезон шоу, обещанный на будущий год, станет для сериала финалом. И хотя канал HBO прямо сейчас разрабатывает четыре новых сериала мира Льда и Пламени, более того - пилот первого из них уже заказан, никто из героев GOT в них не появится. Поскольку всем новым шоу суждено стать приквелами, события которых развернутся "за тысячи лет" до сюжета ИП.

31-летняя британская актриса Эмилия "Матерь Драконов" Кларк, ранее уже крайне эмоционально отреагировавшая на судьбу своего персонажа в финале GOT, опубликовала в Instagram пост, суть являющийся официальным прощанием с "Игрой престолов".

Публикация от @emilia_clarke

В подписи к фото актриса делится, что благодаря сериалу она прожила жизнь - почти в десять лет, - о которой и не мечтала, и обрела новую семью, по которой теперь будет страшно скучать.

По словам Кларк, хоть сериал и стал для нее настоящим домом, но пришла пора расставаться.

Душераздирающе...

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