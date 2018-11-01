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В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда "Полдарка" Джош Уайтхаус

НОВОСТЬ01.11.2018, 14:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

28-летний британский актер и модель Джош Уайтхаус получил главную мужскую роль в приквеле-спиноффе "Игры престолов". О чем сообщает Independent.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом пока неизвестно, кого в шоу сыграет Джош - "лицо" бренда Burberry и Хью Армитиджа из исторической драмы BBC "Полдарк".

Подробности сюжета сериала также окутаны мраком тайны. Сказано лишь, что события его развернутся за века до перипетий "базового" сериала и никого из героев "Игры престолов" в нем, как и в остальных заявленных спин-оффах, нет.

Ранее сообщалось, что на одну из женских ролей в приквеле утверждена актриса Наоми Уоттс, которой предстоит сыграть некую харизматичную даму, скрывающую большую и мрачную тайну.  

Премьера шоу должна состояться в 2020 году, то есть после того, как выйдет восьмой, финальный сезон GOT.

Джош Уайтхаус родился в 1990 году в Чешире. Помимо "Полдарка", снялся в "Уличных котах", "Северном соуле", музыкальной комедии "Современная жизнь - отстой".

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