Туктамышева: Хочу выступить в Японии лучше, чем в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на этапе серии Гран-при в Японии. После проката она призналась, что довольна своим выступлением.

За свое выступление россиянка набрала 76,17 балла, обновив личный рекорд. Однако при этом она всего лишь на 0,09 балла опередила ставшую второй японку Сатоко Мияхару.

"Я счастлива, что откатала короткую программу именно так. В Канаде я сильнее нервничала, было тяжело кататься, я была немного сонная, - приводит слова Туктамышевой официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). - Я вложила много энергии в свою программу, потому что мне действительно хотелось выступить здорово. Сейчас я слегка опустошена, мне надо прийти в себя и показать результат лучше, чем в Канаде. Мы с Мияхарой оказались очень близки по баллам, но я знала, что Сатоко - очень сильная фигуристка. Будет интересно побороться с ней завтра, надеюсь, что все покажут свой максимум, и победит сильнейшая".

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу 10 ноября. Японский этап серии Гран-при завершится 11 ноября.