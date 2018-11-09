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09.11.2018 17:05
Рубрика: Спорт

Туктамышева: Хочу выступить в Японии лучше, чем в Канаде

Текст: Данила Жиляев

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на этапе серии Гран-при в Японии. После проката она призналась, что довольна своим выступлением.

За свое выступление россиянка набрала 76,17 балла, обновив личный рекорд. Однако при этом она всего лишь на 0,09 балла опередила ставшую второй японку Сатоко Мияхару.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при Японии

"Я счастлива, что откатала короткую программу именно так. В Канаде я сильнее нервничала, было тяжело кататься, я была немного сонная, - приводит слова Туктамышевой официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). - Я вложила много энергии в свою программу, потому что мне действительно хотелось выступить здорово. Сейчас я слегка опустошена, мне надо прийти в себя и показать результат лучше, чем в Канаде. Мы с Мияхарой оказались очень близки по баллам, но я знала, что Сатоко - очень сильная фигуристка. Будет интересно побороться с ней завтра, надеюсь, что все покажут свой максимум, и победит сильнейшая".

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу 10 ноября. Японский этап серии Гран-при завершится 11 ноября.

Спорт Фигурное катание
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