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09.11.2018 17:25
Рубрика: Экономика

Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума

Текст: Евгений Гайва
В сентябре уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 4,7 процента с устранением сезонности, отмечается в аналитическом бюллетене Минэкономразвития "Картина экономики" за октябрь 2018 года, поступившем в редакцию "Российской газеты".
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"По данным государственных служб занятости, численность официально зарегистрированных безработных находится на рекордно низких уровнях. В сентябре она снизилась на 82,6 тысячи человек относительно соответствующего периода 2017 г. (-11,3 процента в год к году)", - говорится документе.

Фото: depositphotos.com
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При этом реальные заработные платы продолжают расти высокими темпами. По предварительной оценке Росстата, в сентябре и третьем квартале 2018 года в целом зарплаты выросли на 7,2 процента в годовом выражении. Прежде всего, рост оплаты труда наблюдается как в социальном, так и во внебюджетном секторе, отмечают в Минэкономразвития.

Вместе с тем, темпы роста ВВП в годовом выражении снизились до 1,3 процента в третьем квартале этого года после 1,9 процента во втором квартале. Такие тенденции в ведомстве связывают с "негативной динамикой сельского хозяйства". Выпуск в отрасли в июле-сентябре снизился на 6,1процента в годовом выражении, что в свою очередь было вызвано снижением урожая зерновых и зернобобовых культур по сравнению с рекордным уровнем прошлого года. "По оценке Минэкономразвития России, отрицательная динамика выпуска сельскохозяйственной продукции обусловила отклонение динамики ВВП от прогнозной траектории на 0,5 п.п. в третьем квартале 2018 года, в целом за 9 месяцев текущего года - на 0,2 п.п.", - говорится в материалах ведомства.

Фото: Depositphotos.com
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Замедлились также темпы роста оборота организаций розничной торговли и общественного питания, поскольку потребительский спрос в последние месяцы сдерживается снижением потребительской уверенности. В частности, в сентябре рост розничного товарооборота в сентябре замедлился до 2,2 процента в годовом выражении, тогда как во втором квартале он составлял 2,9 процента.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Рынок труда
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