В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией

В Евросоюзе сочли недостаточными результаты от реформ, проводимых Киевом в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией.

"Украина добилась важного прогресса в своих реформах, однако многое еще предстоит сделать, особенно в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией", - указано в распространенном ежегодном отчете Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации ЕС - Украина.

Напомним, что отказ экс-президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение с Европейским союзом явился одной из ключевых причин массовых беспорядков в стране. Документ был подписан после госпереворота в 2014 году и вступил в силу в сентябре 2017 года.