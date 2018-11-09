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09.11.2018 17:33
Рубрика: Власть

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"

Заявление бывшего главы РВСН Виктора Есина о "неэффективности" в условиях реального вооруженного противостояния отечественной системы автоматического ядерного удара "Периметр" вызвали критические отклики в Госдуме.

Там усомнились объективности критики в адрес "Периметра", а кроме того порекомендовали избирательно подходить к выступлениям в прессе по подобным вопросам.

"На сегодняшний момент наши ракеты по своим тактико-техническим характеристикам абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника - блока НАТО, в том числе США", - передает Газета.ru слова заместителя председателя Госдумы по обороне Александра Шерина.

Вслед за этим заявления Есина о необходимости корректировки стратегии ядерного вооружения в случае выхода США из ДРСМД подверг критике и главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

"Разве требуется ответ России в случае выхода США из договора? - передает РИА Новости заявление Мураховского. - России не надо менять стратегию ядерного вооружения. Другое дело, если США решат развертывать наземные баллистические ракеты в Европе. Необходимо оценивать конкретную военную обстановку. У США нет вооружения, попадающего под ДРСМД. Когда они создадут это оружие, то можно будет говорить об изменении наших планов".

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
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