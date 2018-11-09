В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"

Заявление бывшего главы РВСН Виктора Есина о "неэффективности" в условиях реального вооруженного противостояния отечественной системы автоматического ядерного удара "Периметр" вызвали критические отклики в Госдуме.

Там усомнились объективности критики в адрес "Периметра", а кроме того порекомендовали избирательно подходить к выступлениям в прессе по подобным вопросам.

"На сегодняшний момент наши ракеты по своим тактико-техническим характеристикам абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника - блока НАТО, в том числе США", - передает Газета.ru слова заместителя председателя Госдумы по обороне Александра Шерина.

Вслед за этим заявления Есина о необходимости корректировки стратегии ядерного вооружения в случае выхода США из ДРСМД подверг критике и главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

"Разве требуется ответ России в случае выхода США из договора? - передает РИА Новости заявление Мураховского. - России не надо менять стратегию ядерного вооружения. Другое дело, если США решат развертывать наземные баллистические ракеты в Европе. Необходимо оценивать конкретную военную обстановку. У США нет вооружения, попадающего под ДРСМД. Когда они создадут это оружие, то можно будет говорить об изменении наших планов".