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В Китае представили первого виртуального телеведущего

09.11.2018,  
01:50
Текст:  Владимир Болотин
Китайское новостное агентство "Синьхуа" продемонстрировало первого в мире виртуального телеведущего.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Необычную разработку показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая в настоящее время проходит в китайском Учжэне. Виртуальный ведущий "срисован" с реального человека - ему досталась внешность сотрудника агентства по имени Чжан Чжао. 

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Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению виртуальный Чжао получил мимику и синтезированную речь, которая звучит довольно реалистично. Учился диктор на новостях. Помогал "Суньхуа" в разработке телеведущего поисковик sogou.com.

Кстати, у аватара Чжао есть две версии. Одна разговаривает на китайском языке, а вторая - на английском. Как отметили в агентстве, виртуальные ведущие помогут упростить и удешевить создание коротких новостных сюжетов как на сайте, так и в социальных сетях.

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