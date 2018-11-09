В Китае представили первого виртуального телеведущего

Китайское новостное агентство "Синьхуа" продемонстрировало первого в мире виртуального телеведущего.

Необычную разработку показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая в настоящее время проходит в китайском Учжэне. Виртуальный ведущий "срисован" с реального человека - ему досталась внешность сотрудника агентства по имени Чжан Чжао.

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению виртуальный Чжао получил мимику и синтезированную речь, которая звучит довольно реалистично. Учился диктор на новостях. Помогал "Суньхуа" в разработке телеведущего поисковик sogou.com.

Кстати, у аватара Чжао есть две версии. Одна разговаривает на китайском языке, а вторая - на английском. Как отметили в агентстве, виртуальные ведущие помогут упростить и удешевить создание коротких новостных сюжетов как на сайте, так и в социальных сетях.