В Лондоне началась Неделя русского языка

В столице Великобритании началась Неделя русского языка. Педагоги из британских школ дополнительного образования слушают лекции ведущих ученых, методистов, а также педагогов-русистов из российских и европейских высших учебных заведений, сообщается на сайте Россотрудничества.

Открылась Неделя тренингом по подготовке к сдаче экзамена по русскому языку в рамках британской средней школы. Эксперты рассказали о последних изменениях, внесенных в структуру экзамена, других новшествах.

В рамках Дней русского языка будет работать языковая выставка. На ней свои возможности представят отечественные высшие учебные заведения.

Также пройдет семинар, посвященный использованию математических умений и навыков в изучении русского языка и развитии речи. Лекцию прочитает завкафедрой русского языка Российского университета дружбы народов Марина Куновски.

Поделиться новыми методиками РКИ можно будет на форуме. Он станет платформой для обсуждения актуальных тем преподавания "великого и могучего" в других странах. Здесь же участники будут делиться опытом обучения детей-билингвов.