В Минске завершился 25-й международный кинофестиваль "Лiстапад"

"Золото "Лiстапада" за лучший фильм - "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" получил режиссер Раду Жуде (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия). Лучшая режиссура - у Цзя Чжан-Кэ за ганстерский фильм "Пепел белоснежен" (совместное производство Китая, Франции, Японии).

Лучший сценарий у Огнена Главонича за фильм "Груз" (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар). Это о событиях 1999 года. Войска НАТО бомбят Сербию. Дальнобойщик перевозит секретный груз из Косово в Белград. Его путь лежит по изуродованной войной стране, которую он еле узнает. Фильм был показан на Каннском кинофестивале 2018 года.

Приз за лучшую операторскую работу имени Ю.А. Марухина - у Адама Баерски и Томаша Рафа за фильм "Однажды в ноябре" (Польша).

Лучшая женская роль - Чжао Тао за роль в фильме "Пепел белоснежен" (Китай, Франция, Япония). Лучшая мужская роль - у Степана Девонина за роль в фильме "Сердце мира" (Россия).

Лучший фильм национального конкурса - "Песни для кита" Руслана Федотова. Руслан родился в Беларуси, творит в Москве.

Приз президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "За гуманизм и духовность в кино" вручен Наталье Мещаниновой за фильм "Сердце мира". Приз Парламентского собрания Союзного государства "За верность нравственным идеалам в киноискусстве" вручен россиянке Инны Цгоевой за фильм " Я, Виктор...".

В кулуарах фестиваля Инна Цгоева дала эксклюзивное интервью " СОЮЗу":

- Инна, о чем вы снимали фильм?

Инна Цгоева: Виктор - осетин, всю жизнь прожил высоко в горах за Владикавказом. Он здесь один. Он оглядывается на свою жизнь, чтобы понять, что привело его сюда. Тишина, сквозь которую прорывается голос одного человека, произносящего свое собственное имя. Горы, кошки, холодильник... В 1937 году отца забрали и расстреляли за то, что он кулак, в 90-х реабилитировали... Когда его девушка вышла замуж, он станцевал на ее свадьбе и ушел в горы. И вот уже 70 лет живет один.

- Что он знает о нашем мире?

Инна Цгоева: Больше чем мы. О политике не думает.

- Чем занимается?

Инна Цгоева: Пасет скот, косит сено, борется с волками...

- Вы закончили МГИМО. Где работали?

Инна Цгоева: Где я только не работала. Два года на ТВ.

- Для чего сняли этот фильм?

Инна Цгоева: Это была курсовая. Эта история - продолжения драмы главного героя, которая его не отпускает.

- Местные власти помогают Виктору?

Инна Цгоева: Человек живет высоко в горах по собственной воле. К нему приходит другой человек, приносит хлеб, молоко. Он ест мало и не мерзнет. В молодости был красавцем. Сейчас ослеп. Не читает, хотя много книг. Песни сочиняет. Белый стих. Поет. Человек - он очень закрытый, но если открылся, то чувствуешь, что через него течет жизнь. Правдивая и честная.

Это достаточно счастливый человек и свободный. Хотя у него нет семьи.

- О чем следующий ваш фильм?

Инна Цгоева: О рыбаке и его внучке, который я сняла на Сицилии. Это - история возможностей.

- Мечтаете снять полный метр?

Инна Цгоева: О чем-то кратко сказать сложнее.

- Ваше впечатление о "Лiстападе"?

Инна Цгоева: Фестиваль очень удивил хорошими свежими фильмами, хорошей организацией.

- Какие у вас планы?

Инна Цгоева: Пока могу - буду заниматься творчеством.