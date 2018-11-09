В Москве пройдет форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства"

Белорусско-российский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" пройдет в Москве 13-14 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

На форуме молодые белорусские и российские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности.

Будут затронуты вопросы высокотехнологичных исследований в сфере естественных наук, в том числе медицины, гидрометеорологии, сельского хозяйства.

В числе участников форума заявлены государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Плевко, ректор российского Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов, ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев.

Также во время мероприятия по видеосвязи к его участникам обратится президент Российской академии наук Александр Сергеев. Организаторы форума - Постоянный комитет Союзного государства и Международное информационное агентство "Россия сегодня".