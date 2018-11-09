В Москве прошла премьера фильма "Знакомьтесь, Горбачев", снятого немецкими режиссерами Вернером Херцогом и Андре Сингером. На премьере, несмотря на плохое состояние здоровья, присутствовал и сам Михаил Сергеевич - он обещал прийти на показ, "даже если придется сбежать из больницы".

Перед началом фильма зрителей познакомили с мнением Михаила Сергеевича по актуальным проблемам международной повестки. "Сейчас о ядерной войне уже говорят как о чем-то возможном, обсуждают ее сценарии, - считает Горбачев. - Дальше ехать некуда".

Люди все чаще вспоминают о конце 1980-х годов, о договоренностях с США касательно разоружения, об исторической встрече Михаила Горбачева и Роналда Рейгана в Рейкьявике. "Мы пошли на риск, но это было необходимо, - отмечает первый президент СССР. - И мы смогли сделать главное - перемены стали необратимыми".

Фильм построен на интервью с Горбачевым, сделаннoм весной этого года, а также на беседах с политиками 1980-х - начала 1990-х - бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем, последним премьером Венгерской Народной Республики Миклошем Неметом. Использованы архивные записи интервью с британским премьером Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-старшим и другими.

Большое внимание в фильме уделено именно разрядке в международных отношениях и договоренностям по ядерному разоружению. Хотя фильм делался еще до выхода США из ДРСМД, режиссеры сделали акцент на опасности атомной войны, которую удалось снизить в перестройку. По идее создателей фильма, толчком к разоружению послужила Чернобыльская авария в 1986 году. Наверное, это некоторая натяжка, но в любом случае после катастрофы процесс действительно пошел.

Как вспоминает в фильме бывший генсек, его разговор с Маргарет Тэтчер на тему разоружения был весьма бурным. "Тэтчер сказала, что лучшего инструмента сдерживания, чем ядерное оружие, не придумать, - вспоминает Михаил Сергеевич. - На это я ей сказал: вы - современная женщина, вы - глава культурной страны, и вам нравится сидеть на ядерной бочке?! Удивительно!"

Режиссеры сделали акцент на опасности атомной войны, которую удалось снизить в перестройку

О подготовке встречи с Рейганом Горбачев говорит так: "Мы предложили встретиться где угодно, хоть в Хиросиме, но чтобы запретить ядерное оружие". Итогом, как известно, стал исторический саммит в Рейкьявике в 1986 году, первый шаг к прекращению "холодной войны". "По итогам встречи не было подписано никаких документов, - вспоминает Горбачев, - и на Западе стали называть ее провалом. После встречи я выхожу, в зале собрались более сотни журналистов, все молчат и ждут от меня слов. "Это не провал, - заявил я им тогда, - это прорыв. Это новые возможности и перспективы".

"Фильм хороший, - сказал после показа Горбачев. - Надо удерживаться от новой "холодной войны", а также избавляться от ядерного оружия. Нельзя допустить новой гонки вооружений".