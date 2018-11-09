В Нидерландах пенсионер потребовал через суд вернуть ему молодость

В Голландии суд рассмотрит необычный иск пенсионера Эмиля Рателбанда с требованием вернуть ему молодость.

Мужчина, которому сейчас 69 лет, заявляет, что он подвергается дискриминации. Отмечается, что иск будет рассматриваться в Армене, провинции Гелдерланд.

Пенсионер уверяет, что чувствует себя моложе на целых 20 лет и намерен добиться того, чтобы ему сменили возраст.

"Когда тебе 69, многое тебя ограничивает", - приводит слова возмущенного заявителя m24.ru. Мужчина при этом пообещал, что если суд удовлетворит его требования, он готов отказаться от получения пенсии.