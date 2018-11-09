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09.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие пельмени

Текст: Марина Гусенко
Роскачество запускает исследование такого полуфабриката, как пельмени. Для этого по стране закуплены 50 упаковок этого продукта разных отечественных производителей, в том числе - "бульмени".
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Содержимое каждой упаковки эксперты протестируют по 50 параметрам безопасности и качества. Например, проверят, нет ли в них антибиотиков, ароматизаторов, консервантов и прочей химии, а также исследуют начинку и соотношения мяса, теста и других ингредиентов.

А пока тестирование идет в специальных аккредитованных лабораториях, специалисты дают рекомендации, как выбрать лучшие пельмени.

Отмечается, что идеальный вариант - это если пельмени состоят из семи ингредиентов: мясного фарша, лука, соли, перца, муки, воды и яиц. Если в составе указаны "специи", то надо понимать, что такая формулировка очень размытая, и под специями производители могут подразумевать ароматизаторы и усилители вкуса. Так что лучше всего выбирать пельмени, в составе которых не указано ничего лишнего. Таких составляющих, как крахмал и клетчатка в пельменях тоже не должно быть.

Фото: Виталий Невар/ ТАСС
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Пельмени в упаковке не должны быть слипшимися. А если при варке они заметно увеличиваются в объеме, значит, в их составе наверняка есть соя, которая обычно расширяется при термообработке.

Пельмени делятся на категории от "А" до "Д" включительно. Разница - в количестве мяса. В категории "А" мяса в фарше должно быть не меньше 80 процентов. В "Б" - не менее 60. Как правило, ко второй категории относятся пельмени "Телячьи", "Говяжьи", "Восточные", "Элитные", рассказывают в Роскачестве.

В категории "В" - не меньше 40 процентов мяса в фарше. К таким относят "Сибирские", "Русские", "Традиционные", "Столовые", "Сабантуй". В категории "Г" - не менее 20 процентов мяса и в "Д" - меньше 20. Остальная часть фарша - лук, животные субпродукты, специи.

Хранить пельмени рекомендуется при температуре минус 18 градусов. Самая теплая температура для них допускается - минус десять градусов. Максимальный срок хранения - полгода.

В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО
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