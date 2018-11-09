В России появится новая профессия

Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время. Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало.

Цифровой куратор - это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Разработан профстандарт для цифровых кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом "Знание".

"Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ", - отметила председатель Российского общества "Знание", зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

А по словам главы совета по профквалификациям Юрия Герция, к середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии "цифровой куратор". Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России и находится сейчас на регистрации в Минюсте.