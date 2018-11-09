В российских школах появятся две новые должности

Новости

Трамп пошутил про вмешательство Кремля в выборы губернаторов 22:26
Водитель КамАЗа, сбивший ребенка в Москве, задержан 21:45
Под Москвой три человека погибли в ДТП с фурой 21:45
ВСУ обстреляли север ДНР из тяжелой артиллерии 21:15
Полиция Монако вышла на митинг в поддержку фигурантов по делу Рыболовлева 21:00
Нефтяники подпишут соглашение о заморозке цен на бензин и дизель 20:45
УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" 20:36
В Москве появится 200 новых камер фиксации ПДД 20:29
СМИ: "Спартак" и "Арсенал" согласовали условия перехода Кононова 20:26
Италия - почетный гость ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 19:47
Где будем смотреть: Матч за мировую шахматную корону 19:20
В Москве пешеход погиб под колесами КамАЗа 19:16
Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в московском лифте 19:05
В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей 19:00
Юные дизайнеры перевели произведения Солженицына на язык комикса 18:54
Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам 18:28
Полиция разгромила наркосиндикат "ХимПром" 18:20
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей 18:10
В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией 18:08
РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей 18:06
СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва 18:05
В США проверяют информацию о стрельбе в школе 18:05
Нападение в Мельбурне расценили как теракт 18:04
Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента 17:50
В Вологде задержали мать избитых детей 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 21:24
Рубрика: Общество

В российских школах появятся две новые должности

Текст: Ксения Колесникова
В Министерстве просвещения обсудили новую модель аттестации педагогов, которая должна заработать уже в 2020 году. Выступая перед учителями, министр Ольга Васильева рассказала о проекте профстандарта "Педагог". Карьера учителя будет развиваться как по горизонтали (первая и высшая квалификационные категории), так и с введением новых должностей - "старшего учителя" (методиста) и "ведущего учителя" (наставника).
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

- У нас подготовлен проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников..." Этот документ призван утвердить в правовом поле новые должности - "старший учитель" и "ведущий учитель", - заявила глава минпросвещения.

Фото: ТАСС
Чем закончится схватка между учителями и учениками

Кроме того, по словам министра, в Национальной системе учительского роста будет еще несколько элементов: повышение квалификации, педагогическое образование, профессиональный стандарт педагога, повышение престижа профессии и аттестация. Последняя, по сравнению с существующей системой, изменится достаточно серьезно. Сейчас идет общественное обсуждение новой модели аттестации, о которой "РГ" подробно писала в статье "Учитель? Докажи".

"Мы очень хотим создать такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение аттестации на рабочем месте, - поделилась планами министр. - Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет широкое общественное обсуждение и окончательно будет утверждена в 2020 году".

По словам Ольги Васильевой, спорным остается вопрос учета мнения выпускников при аттестации. В новой модели аттестации он представлен не будет. Также большое количество вопросов вызывал видеоурок из-за требования согласия родителей на видеосъемку. Его тоже признали нецелесообразным.

Во Всероссийской конференции "Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей" участвовали 350 человек из 73 регионов России, представители Рособрнадзора, руководители институтов повышения квалификации, ректоры вузов, директора школ и педагоги.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Москалькова: Сегодня в школах очень нужны психологи

Министр также рассказала, что один из федеральных проектов нацпроекта "Образование" - "Учитель будущего" - направлен на внедрение системной модели поддержки учителей, которая предусматривает непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов. Она отметила, что аттестация должна отражать качество работы педагога, его профессионализм и быть максимально простой и понятной. У педагогов должен быть "экзамен на вхождение в профессию, как у медиков".

На реализацию федерального проекта "Учитель будущего" выделено более 15,2 млрд рублей. Минпросвещения планирует создать сеть независимых аттестационных центров, где педагоги смогут пройти аттестацию, чтобы самостоятельно оценить свой уровень квалификации и устранить возможные пробелы.

- В этом независимом центре я как учитель могу пройти аттестацию до официальной, посмотреть, что не так, и понять, что подтянуть. Это правильное решение, - заключила Ольга Васильева.

Общество Образование Стандарты для школы Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар