В российских школах появятся две новые должности

В Министерстве просвещения обсудили новую модель аттестации педагогов, которая должна заработать уже в 2020 году. Выступая перед учителями, министр Ольга Васильева рассказала о проекте профстандарта "Педагог". Карьера учителя будет развиваться как по горизонтали (первая и высшая квалификационные категории), так и с введением новых должностей - "старшего учителя" (методиста) и "ведущего учителя" (наставника).

- У нас подготовлен проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников..." Этот документ призван утвердить в правовом поле новые должности - "старший учитель" и "ведущий учитель", - заявила глава минпросвещения.

Кроме того, по словам министра, в Национальной системе учительского роста будет еще несколько элементов: повышение квалификации, педагогическое образование, профессиональный стандарт педагога, повышение престижа профессии и аттестация. Последняя, по сравнению с существующей системой, изменится достаточно серьезно. Сейчас идет общественное обсуждение новой модели аттестации, о которой "РГ" подробно писала в статье "Учитель? Докажи".

"Мы очень хотим создать такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение аттестации на рабочем месте, - поделилась планами министр. - Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет широкое общественное обсуждение и окончательно будет утверждена в 2020 году".

По словам Ольги Васильевой, спорным остается вопрос учета мнения выпускников при аттестации. В новой модели аттестации он представлен не будет. Также большое количество вопросов вызывал видеоурок из-за требования согласия родителей на видеосъемку. Его тоже признали нецелесообразным.

Во Всероссийской конференции "Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей" участвовали 350 человек из 73 регионов России, представители Рособрнадзора, руководители институтов повышения квалификации, ректоры вузов, директора школ и педагоги.

Министр также рассказала, что один из федеральных проектов нацпроекта "Образование" - "Учитель будущего" - направлен на внедрение системной модели поддержки учителей, которая предусматривает непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов. Она отметила, что аттестация должна отражать качество работы педагога, его профессионализм и быть максимально простой и понятной. У педагогов должен быть "экзамен на вхождение в профессию, как у медиков".

На реализацию федерального проекта "Учитель будущего" выделено более 15,2 млрд рублей. Минпросвещения планирует создать сеть независимых аттестационных центров, где педагоги смогут пройти аттестацию, чтобы самостоятельно оценить свой уровень квалификации и устранить возможные пробелы.

- В этом независимом центре я как учитель могу пройти аттестацию до официальной, посмотреть, что не так, и понять, что подтянуть. Это правильное решение, - заключила Ольга Васильева.