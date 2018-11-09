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Рубрика: В мире

В Совете Европы заявили об угрозе Ruxit

Старому Свету после Brexit грозит Ruxit - выход России из Совета Европы. Такое мнение высказал глава организации Турбьерн Ягланд.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", - приводит слова Ягланда на пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни финское издание Yle.

Напомним, что Россию в 2014 году лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с событиями на Украине и вокруг принадлежности Крыма. В ответ с 2017 года Москва решила приостановить выплату членских взносов в организацию. По правилам Совета Европы, если участник не производит обязательные выплаты два года, его могут исключить из состава организации. В случае с Россией это произойдет в июне 2019 года.

Фото: EPA
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Финляндия на протяжении ближайших двух лет будет председательствовать в Совете Европы. И по словам Тимо Сойни, страна предпримет все возможное, чтобы решить эту проблему.

Отметим, что в недавнем интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет дожидаться исключения из Совета Европы, а сама покинет эту организацию, как только вопрос о представительстве нашей страны будет поставлен ее оппонентами. Глава внешнеполитического ведомства выразил сомнение в том, что "участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран". Кроме того, он заверил, что Москва не сможет принять легитимность тех функционеров Совета Европы, которых изберут в состав этой организации без участия российских дипломатов.
 

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