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09.11.2018 13:14
Рубрика: Власть

В Совфеде предсказали массовый "исход" из ПАСЕ

Текст: Галина Мисливская

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) из серьезной политической организации прекратилась в склочную коммуналку. Возможный выход из нее России стает примером для других стран, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Косачев призвал ПАСЕ не заниматься "политическим лукавством"

Таким образом он прокомментировал РИА Новости слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия может выйти из СЕ и, как следствие, из ПАСЕ.

"Я бы предложил не обращать внимания на заявления политиков этой отживающей политической структуры - ПАСЕ, - сказал агентству Андрей Климов. За последнее время она превратилась из парламентской организации в плохую коммуналку со сварами, и больше ничего не происходит, они сами себя зарывают".

"Если мы выйдем из ПАСЕ, я полагаю, что много кто еще выйдет",- полагает сенатор.

Функции парламентской ассамблее, отметил он, во многом принял на себя Европарламент, а вопросы безопасности успешно решаются в рамках ОБСЕ.

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