В Совфеде предсказали массовый "исход" из ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) из серьезной политической организации прекратилась в склочную коммуналку. Возможный выход из нее России стает примером для других стран, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Таким образом он прокомментировал РИА Новости слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия может выйти из СЕ и, как следствие, из ПАСЕ.

"Я бы предложил не обращать внимания на заявления политиков этой отживающей политической структуры - ПАСЕ, - сказал агентству Андрей Климов. За последнее время она превратилась из парламентской организации в плохую коммуналку со сварами, и больше ничего не происходит, они сами себя зарывают".

"Если мы выйдем из ПАСЕ, я полагаю, что много кто еще выйдет",- полагает сенатор.

Функции парламентской ассамблее, отметил он, во многом принял на себя Европарламент, а вопросы безопасности успешно решаются в рамках ОБСЕ.