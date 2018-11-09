Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание

Конгресс Международной федерации самбо (ФИАС) произвел впечатление и количеством стран-участниц - 73! - и интереснейшими планами на будущее, и единодушием в принятии решений.

А после Конгресса президент ФИАС Василий Борисович Шестаков поделился со специальным корреспондентом "Российской газеты" своими надеждами и планами. Они оптимистичны:

- Я надеюсь, что уже в декабре Международный олимпийский комитет вернется к вопросу признания самбо. Мы сделали для этого все, выполнили все требования и пожелания. Самбо развивается на пяти континентах. В прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали представители 90 стран, в этом году в Бухаресте соревнуются самбисты из 80 государств. И если самбо получит признание, войдет в олимпийскую семью, то, можно надеяться, что события будут развиваться быстро. Мы будем включены в официальную программу Олимпиад, и уже довольно скоро самбисты выйдут на олимпийский ковер.