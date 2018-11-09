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09.11.2018 19:42
Рубрика: В мире

Вице-премьер РФ: Сербия - стратегический партнер России

Текст: Александр Борисов (Белград)
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в пятницу посетил Белград, где встретился с сербскими президентом Александром Вучичем и первым вице-премьером, министром иностранных дел Ивицей Дачичем. В ходе переговоров обозначен обоюдный интерес к развитию "Турецкого потока", определены сроки очередного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничества - первая половина 2019 года. Кроме того, сербская сторона обозначила готовность принять в январе 2019 года с официальным визитом главу РФ Владимира Путина.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Юрий Борисов отметил тот факт, что "наши отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества". "Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе", - констатировал он.

Посол РФ в Белграде: У России и Сербии огромные возможности на будущее

"Мы разделяем интерес сербской стороны к развитию "Турецкого потока". И будем всячески содействовать реализации одного из возможных вариантов - второй ветки "Турецкого потока" - продолжение от границ Болгарии через Сербию к Венгрии и дальше до Австрии. Это даст серьезную дополнительную динамику нашего товарооборота", - отметил российский политик, добавив, что "одновременно это предусматривает строительство достаточно емкого хранилища для газа - наверное, в пределах одного миллиарда кубометров".

Вице-премьер РФ сообщил, что обсуждались и вопросы локализации российских промышленных технологий на территории Сербии. "У нас очень хорошие шансы имеют предприятия госкорпорации "Ростех", госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", - рассказал он. - Затрагивали вопросы продвижения российской авиации и самолетов SuperJet 100 на сербском рынке",

Ивица Дачич проинформировал журналистов о ходе переговоров с Юрием Борисовым.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"У нас было две цели, - сообщил он. - Первая - это подготовка визита в Сербию президента Путина, который ожидается в январе следующего года. Вторая цель - заседание межправительственного комитета здесь, в Сербии, которое состоится после этого визита - в первой половине следующего года".

По мнению посла РФ в Белграде Александра Чепурина, в наши дни отношения между Россией и Сербией находятся на высоком уровне. У нас, с одной стороны, многовековая традиция дружбы и братства, а с другой - очень близкие интересы сегодня и огромные возможности на будущее.

"В России ценят вклад правительства Сербии, ее выдающихся граждан, да и обычных людей в укрепление наших связей", - считает дипломат.

В мире Европа Сербия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Вице-премьеры
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