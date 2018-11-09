Виталий Игнатенко стал председателем Совета Общественного телевидения России

9 ноября состоялось заседание Совета по Общественному телевидению России. На повестке дня были выборы председателя. Напомним, этот пост ранее занимал Олег Табаков.

Некоторое время после ухода Олега Павловича никто не возглавлял Совет: равнозначную кандидатуру трудно было подобрать, да и память о Табакове была слишком свежа. Но вот 9 ноября выборы состоялись. Теперь главой Совета стал Виталий Игнатенко - известный советский и российский журналист, общественный деятель, президент Всемирной ассоциации русской прессы. Также на заседании были избраны заместители председателя Совета. Ими стали Юрий Симонов (Вяземский) - писатель, зав. кафедрой МГИМО - и Александр Школьник - директор Центрального музея Великой Отечественной войны.

Кроме того, на заседании был утвержден состав Наблюдательного Совета ОТР. Его председателем стал Михаил Островский. Его знают как представителя нескольких организаций. Островский - член президиума Совета Центросоюза Российской Федерации, президент Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации, член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, член Общественного совета при МВД России.

Важно обратить внимание еще и на то, что 30 октября этого года Указом Президента России № 617 Генеральным директором Общественного телевидения России был назначен Анатолий Григорьевич Лысенко. Также, согласно Указу, был утвержден и состав Совета по общественному телевидению. Для справки: Общественное телевидение России было создано по Указу Президента № 455 от 17 апреля 2012 года. Генеральным директором был назначен Анатолий Григорьевич Лысенко. Впервые канал ОТР вышел в эфир 19 мая 2013 года.

В итоге в Наблюдательный совет ОТР после сегодняшнего заседания вошли семь человек, а в Совет по Общественному телевидению - 24 человека, среди которых Карен Шахназаров, Юрий Стоянов, Тереза Дурова, Владимир Малышев, Леонид Рошаль и другие.