Виталий Игнатенко стал председателем Совета Общественного телевидения России

Некоторое время после ухода Олега Павловича никто не возглавлял Совет: равнозначную кандидатуру трудно было подобрать, да и память о Табакове была слишком свежа. Но вот 9 ноября выборы состоялись. Теперь главой Совета стал Виталий Игнатенко - известный советский и российский журналист, общественный деятель, президент Всемирной ассоциации русской прессы. Также на заседании были избраны заместители председателя Совета. Ими стали Юрий Симонов (Вяземский) - писатель, зав. кафедрой МГИМО - и Александр Школьник - директор Центрального музея Великой Отечественной войны.
Кроме того, на заседании был утвержден состав Наблюдательного Совета ОТР. Его председателем стал Михаил Островский. Его знают как представителя нескольких организаций. Островский - член президиума Совета Центросоюза Российской Федерации, президент Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации, член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, член Общественного совета при МВД России.
Важно обратить внимание еще и на то, что 30 октября этого года Указом Президента России № 617 Генеральным директором Общественного телевидения России был назначен Анатолий Григорьевич Лысенко. Также, согласно Указу, был утвержден и состав Совета по общественному телевидению. Для справки: Общественное телевидение России было создано по Указу Президента № 455 от 17 апреля 2012 года. Генеральным директором был назначен Анатолий Григорьевич Лысенко. Впервые канал ОТР вышел в эфир 19 мая 2013 года.
В итоге в Наблюдательный совет ОТР после сегодняшнего заседания вошли семь человек, а в Совет по Общественному телевидению - 24 человека, среди которых Карен Шахназаров, Юрий Стоянов, Тереза Дурова, Владимир Малышев, Леонид Рошаль и другие.