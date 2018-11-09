Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 89-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил известного российского композитора Александру Пахмутову с днем рождения, назвав ее музыкальные произведения национальным достоянием.

"Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также глава государства пожелал Пахмутовой здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Заслуженный деятель культуры Александра Пахмутова родилась в Волгограде 9 ноября 1929 года. За годы своей творческой деятельности она написала более 400 песен, среди которых и такие популярные произведения, как "Нежность", "Команда молодости нашей" и "Обнимая небо". Звание народного артиста СССР Пахмутова получила в 1984 году.