ВСУ обстреляли север ДНР из тяжелой артиллерии

Украинские военнослужащие совершили обстрел с применением тяжелой артиллерии района "Вольво-центра" на севере самопровозглашенной ДНР.

"Сегодня в 16:30 ВСУ с направления населенного пункта Пески выпустили по "Вольво-центру" четыре снаряда из 152 мм гаубицы, также применялось стрелковое вооружение", - цитирует Донецкое агентство новостей заявление представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также, согласно сообщению, подразделения ВСУ накануне обстреляли село Спартак и поселок Жабичево.