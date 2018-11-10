Алкоголь хотят запретить продавать ночью в кафе в многоквартирных домах

Ввести ограничение розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в ночное время в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в таких домах предложили депутаты Краснодарского каря. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму.

Авторы документа отмечают, что в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления в Краснодарском крае поступают многочисленные жалобы жильцов многоквартирных домов на деятельность организаций торговли и общественного питания в цокольных этажах и на первых этажах домов. Посетители таких заведений не ограничиваются

распитием алкогольных напитков внутри кафе и баров, они делают это во дворах домов, на детских площадках. Они нарушают общественный и санитарный порядок, тишину и покой граждан.

"Распространенным явлением становятся конфликты посетителей увеселительных заведений между собой, а также с жильцами многоквартирных жилых домов", - говорится в пояснительной записке к документу.