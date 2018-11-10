Более 20 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции

В результате авиаудара по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор погибли 26 мирных жителей. Среди жертв много женщин и детей. В момент воздушной атаки они находились возле мечети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция регулярно наносит удары по Хаджину (находится на восточном берегу реки Евфрат). При этом применяются боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Во время предыдушего налета (3 ноября) погибли 15 сирийцев.

В Пентагоне заявляют, что самолеты коалиции атаковали форпост группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в России "ИГИЛ"). Дамаск не раз призывал Совбез ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории арабской республики.