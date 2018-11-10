Британские политологи рассказали, почему Запад ненавидит Россию

Запад ненавидит Россию, потому что та следует собственным курсом и не делает то, что ей говорят. Такое мнение высказали британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy" ("Что ваши СМИ и учителя не рассказывают вам о британской внешней политике").

Представленный отрывок из книги представляет собой своеобразное интервью, в котором один из экспертов задает второму каверзные вопросы, однако получает развернутые ответы на них. Так, словам Коулза, в Лондоне Москву своим врагом считают уже более века, угрозой собственным имперским интересам. Еще в XIX веке британцы вели свою игру в борьбе за стратегические ресурсы, торговые пути. И эта холодная война в определенный период становилась горячей, речь идет о Крымской войне 1953-1956 годов. И если с царской Россией Англия иногда и заключала союзы, то после прихода в власти большевиков противостояние стало более открытым. Их идеология представляла угрозу внутреннему устройству Великобритании. Созданную в 1900 год партию лейбористов Уинстон Черчилль называл прикрытием для большевиков, напоминает политолог.

"И не будем забывать, что Британия использовала химическое оружие против большевиков. Черчилль называл, это "правильным лекарством". Произошло это в 1919 году в рамках вторжения союзников в Россию для поддержки Белой армии", - отмечает Коулз, добавляя, что сегодня Россию вновь называют угрозой для Запада, и именно поэтому так много разговоров о "Новичке", Скрипалях, якобы умерших от отравления гражданских.

Что касается современной истории, то США не понравился отход России от проамериканского курса, который вел президент Борис Ельцин, отмечают эксперты. С 1999 года рынки стали закрываться для американских корпораций, налоги расти. "Это реальная угроза. Но вы не можете сказать общественности, что мы ненавидим Россию, потому что они не делают то, что мы говорим. Если вы просмотрите военные документы, вы почти ничего не найдете об угрозах безопасности в отношении США в плане расширения России. Вы можете найти ссылки на ядерное оружие России, которое, однако, описывается как оборонительное, спроектированное "для противодействия силам США и системам вооружений. Россия (как и Китай) не является военной угрозой, хотя американские и британские СМИ говорят об обратном", - говорит Коулз.

Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры "свободного рынка", в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами, подчеркивают политологи.

Что касается заявлений в военной угрозе, которую представляет Россия, эксперты предлагают обратить внимание на карту. "Вы увидите Россию, окруженную враждебными силами НАТО. Средства массовой информации не обсуждают эту опасную и провокационную ситуацию, за исключением случайного упоминания, скажем, американских и британско-польских военных игр на границе с Россией. Когда они это упоминают, они говорят, что это "сдерживание", сдерживание России. Но чтобы что-то сдержать, данная вещь должна расширяться", - подчеркивает Коулз.

По его словам, самым крупным игроком являются США, они "использует угрозу силы и глобальную архитектуру высокотехнологичного милитаризма для формирования неолиберального порядка". "Я сомневаюсь, что Великобритания показывала бы мускулы вблизи России, если бы не США", - добавляет политолог.