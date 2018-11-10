Дубль Димитрова принес "Уралу" победу над "Оренбургом"

Программа 14-го тура Российской премьер-лиги продолжилась в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Оренбург". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал болгарский полузащитник "шмелей" Николай Димитров. Он открыл счет на 46-й минуте, а уже в концовке, на 86-й минуте оформил дубль. Лишь после этого гости сумели отквитать один мяч - три минуты спустя отличился Силвие Бегич. Но вырвать ничью оренбуржцы уже не успели.

После этой победы "Урал" набрал 19 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице, опередив "Спартак", который свой матч, правда, еще не сыграл. "Оренбург" с аналогичным количеством очков расположился на девятой строчке.