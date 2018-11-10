Два американских солдата задержаны в Корее за кражу пиджака с манекена

Два американских солдата задержаны корейской полицией за кражу одежды из магазина.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел вчера вечером в городе Кванчжу, что в 330 км от Сеула.

Как утверждается, 26-летний солдат из Контингента армии США в Корее зашел в один из магазинов в административном округе Тонгу на улице Чхунчжанно и снял с манекена пиджак стоимость 60 тысяч вон (около 53 долларов). Военнослужащий надел пиджак на себя и ушел не расплатившись.

Развернувшиеся потом события напоминали комедийный детектив. По информации агентства "Енхап", через полчаса солдат в том же пиджаке зачем-то снова вернулся в магазин, где его попытался задержать хозяин заведения, обвинив в краже. После небольшой стычки солдат сбросил пиджак с себя на пол и сбежал, а хозяин вызвал полицию.

Но на этом инцидент не закончился. Через 40 минут солдат со своим 23-летним коллегой опять пришли в магазин, где уже были вызванные хозяином полицейские. Стражи порядка задержали обоих солдат. В чем виновен второй военнослужащий не сообщается.

Оба солдата отказываются давать показания, но стало известно, что они служат на базе ВВС США в корейской провинции Кенги, а в район Кванчжу прибыли для участия в учениях, в пятницу вечером вышли в город на отдых. После проведения предварительного следствия полиция Кореи намерена передать нарушителей представителям контингента США.