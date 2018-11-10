Двое футболистов вызваны в сборную РФ на матчи с немцами и шведами

В списке игроков, вызванных в сборную России по футболу на матчи против команд Германии и Швеции, произошли изменения. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды.

Вызванные изначально Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин получили травмы, и на них тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым рассчитывать не может. Потому получили вызов защитник "Краснодара" Сергей Петров и полузащитник "Рубина" Павел Могилевец. Отмечается при этом, что Фернандес, Черышев и Головин могут быть вновь привлечены к работе со сборной, если станет ясно, что они смогут помочь команде в ближайших играх.

Соответственно, обновленный состав сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Гилерме ("Локомотив"), Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Константин Рауш ("Динамо"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин");

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

Контрольный матч между сборными России и Германии состоится в Лейпциге 15 ноября. А 20 ноября в Стокгольме наша команда проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА против Швеции.

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Травмированным футболистам сборной России пожелали скорейшего выздоровления игроки нашей женской национальной команды.