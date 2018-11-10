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Рубрика: Экономика

Какие продукты начали резко дорожать на этой неделе

Текст: Ольга Игнатова
В тройку лидеров по подорожанию среди продуктов питания на этой неделе вошли огурцы, помидоры и пшено. В топ-3 по снижению цен - недобор, они стали меньше только на яблоки и морковь.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Таковы расчеты Росстата. По ним получается, что стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4 процента. Помидоров - на 3,9. Но этот рост начался сравнительно недавно, так как с начала года эти овощи серьезно подешевели: на 48,5 и 40,2 процента соответственно.

"Бронза" за недельный рост цен оказалась у пшена - 2,6 процента. Правда, по результатам с начала года у этой крупы все-таки недосягаемое "золото" - 54,3 процента.

В ряд к этим продуктам можно еще добавить и сахар-песок, подорожавший за семь дней на 1,5 процента.

Недельное снижение цен оказалось не таким заметным. У яблок - минус 0,9 процента, а у моркови - минус 0,5. Зато с начала года яблоки подешевели весьма внушительно - на 38 процентов. А морковь, напротив, подорожала - на 13,9.

Фото: Олеся Курпяева
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Остались в прежней цене на этой неделе тоже только два товара - говядина и свинина.

Как пояснила "Российской газете" директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, сахар дорожает из-за того, что уменьшаются валовые сборы сахарной свеклы. "Это - сигнал к росту спроса и цен", - уточняет эксперт.

"То, что пока морковь дешевеет, как, кстати, до недавнего времени и капуста, свекла, картошка, - это закономерно. Они шли на прилавки прямо с поля. Но сейчас сбор урожая завершен и начинается уже его активное потребление", - отмечает Тюрина.

Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. "Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого - бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. Их начнут покупать к новогодним праздникам", - поясняет эксперт.

По ее словам, стоит ждать также и увеличение примерно на 10 процентов стоимости мяса кур. Из-за переизбытка продукции на рынке с него начали уходить мелкие производители. А остающиеся повышают цены. К тому же ожидаются большие поставки отечественной курятины на экспорт. Но примерно через полгода ситуация с ценами на мясо кур нормализуется, уверена Елена Тюрина.

Как вели себя цены в октябре

На этой неделе Росстат также подвел итоги октября. Стоимость потребительских товаров выросла на 0,4 процента, а с начала года - на 2,9.

Больше всего в октябре подорожали яйца и сахар. Причем в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 19 из них яйца стали дороже на 10 процентов и более. Самый высокий рост цен на этот популярный продукт отмечен в Калужской области - там яйца подорожали на 16,6 процента. В то же время в Севастополе они подешевели на 0,4 процента.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Сахар за месяц больше всего подорожал в Курской области - на 12,7 процента. А в Удмуртской Республике цены на него снизились на 1,1 процента, в Камчатском крае - на 0,2 процента.

Заметный рост цен отмечен на пшено - на 10,2 процента. Мясо птицы подорожало за месяц на 2,9, крупа овсяная и перловая - на 2,5, филе рыбное - на 1,7 процента.

А вот овощи и фрукты дешевели. Заметно снизились в цене лимоны. Любители этого полезного фрукта могли купить его на 18,2 процента дешевле, чем в сентябре. Впрочем, и сейчас лимоны стоят недорого по сравнению с летними ценами - около 80 рублей за килограмм (летом было больше 100 рублей).

Свекла в октябре подешевела на 14,1 процента, морковь - на 11,2, яблоки - на 8,6, картофель - на 5,1, лук репчатый, капуста белокочанная, виноград, чеснок - на 3,3-4,5 процента. Вместе с тем свежие огурцы и помидоры стали дороже на 27,4 и 20,2 процента соответственно, апельсины - на 9,9.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Цены на продукты
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