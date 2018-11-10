Вторая партия матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась ничьей.

Пройдено два тура матча за мировую шахматную корону, проходящего в эти дни в Лондоне. Обе партии сыграны вничью, счет между гроссмейстерами - 1:1.

Белыми фигурами в субботу, 10 ноября, выступал чемпион мира Магнус Карлсен, черные были у претендента Каруаны.Продолжительность партии составила три с половиной часа, она завершилась после 47-ми ходов.

Магнус Карлсен стремительно начал игру, однако американский шахматист перехватил инициативу. Большое количество времени Карлсен тратил на размышления и смог свести положение к равному. Каруана, убедившись в отсутствии возможности выигрыша, предложил ничью.

Завтра у игроков выходной от партии день. Следующая игра состоится в понедельник 12 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени.

Всего Магнусу Карлсену и претенденту Фабиано Каруане предстоит сыграть 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного их завершения шахматистов ждет тай-брейк, запланированный на 28 ноября. Призовой фонд матча 1 миллион евро.