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10.11.2018 22:59
Рубрика: Спорт

Карлсен и Каруана вновь сыграли вничью

Текст: Анна Каляева (Лондон )
Вторая партия матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась ничьей.
Фото: REUTERS/ Paul Childs Фото: REUTERS/ Paul Childs
Фото: REUTERS/ Paul Childs

Пройдено два тура матча за мировую шахматную корону, проходящего в эти дни в Лондоне. Обе партии сыграны вничью, счет между гроссмейстерами - 1:1.

Белыми фигурами в субботу, 10 ноября, выступал чемпион мира Магнус Карлсен, черные были у претендента Каруаны.Продолжительность партии составила три с половиной часа, она завершилась после 47-ми ходов.

Фото: Анна Каляева
Первая партия матча за шахматную корону Каруана-Карлсен завершилась вничью

Магнус Карлсен стремительно начал игру, однако американский шахматист перехватил инициативу. Большое количество времени Карлсен тратил на размышления и смог свести положение к равному. Каруана, убедившись в отсутствии возможности выигрыша, предложил ничью.

Завтра у игроков выходной от партии день. Следующая игра состоится в понедельник 12 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени.

Всего Магнусу Карлсену и претенденту Фабиано Каруане предстоит сыграть 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного их завершения шахматистов ждет тай-брейк, запланированный на 28 ноября. Призовой фонд матча 1 миллион евро.

Магнус Карлсен: Женщины меня ненавидят
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