КНДР и США возобновили политику угроз

Как и прогнозировали многие специалисты, некоторое потепление в американо-северокорейских отношениях, вызванное саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в итоге натолкнулось на фундаментальные расхождения интересов двух стран. Поняв это, Пхеньян и Вашингтон вернулись к угрозам в адрес друг друга, вновь демонстрируя желание "переупрямить" оппонента.

Очередным доказательством того, что США и КНДР не могут найти общий язык, стало недавнее решение двух стран отложить на неопределенный срок встречу на высоком уровне. Ожидалось, что госсекретарь США Майк Помпео и главный помощник лидера КНДР Ким Ен Чхоль встретятся и сделают прорыв, подготовив при этом почву для второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Несмотря на это "из-за плотного рабочего графика" стороны перенесли встречу на неопределенный срок. Как заявила потом министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, Пхеньян отказался продолжать общение, сославшись на нежелание Вашингтона идти на компромисс.

Вслед за этим КНДР и США обменялись угрожающими заявлениями. Северная Корея заявила, что вполне может пересмотреть свою политику о приостановке ядерных испытаний и вернуться к наращиванию ракетно-ядерных арсеналов.

США тоже не остались в долгу. 7 ноября стало известно, что власти США ввели против Северной Кореи очередной пакет санкций, заморозив связанные с правительством КНР активы на 63 миллиона долларов. Только в этом году Соединенные Штаты 11 раз вводили новые ограничительные меры против Пхеньяна несмотря на наметившееся вроде бы потепление и активизацию двустороннего диалога.

Кроме того, в ходе одной из конференций высокопоставленный представитель правительства США сказал следующее: "Если Северная Корея продолжит отказываться от полного ядерного разоружения, то мы снова можем положить в основу нашей политики в отношении Пхеньяна задачу смены там режима".

Дональд Трамп со своей стороны, не получив сокрушительного разгрома на промежуточных выборах и сумев сохранить за своей партией контроль над Сенатом, несколько раз подчеркнул, что США теперь не торопятся и у них много времени. Американский лидер дал понять, что Вашингтон продолжить пытаться "дожимать" Пхеньян санкциями, требуя одновременно и от всех стран ужесточения политики в отношении КНДР.

Таким образом, в итоге обнажились сильные расхождения в подходах двух стран. КНДР считает, что Пхеньян, демонтировав ряд ракетно-ядерных объектов, приостановив испытания, теперь имеет полное право получить ответные "подарки" от Вашингтона.

Американцы же полагают, что КНДР сделала слишком мало, чтобы ее награждать за это. Кроме того, несмотря на "личную дипломатию" Трампа, который, похоже, очень любит пытаться все решить путем личного диалога лидеров, в США продолжает доминировать настрой, что Северную Корею надо продолжать "додавливать", не вступая ни в какой равный размен уступками.

Президент США, пройдя важные во внутриполитическом плане промежуточные выборы, теперь может спокойно работать еще два года, вплоть до новых президентских выборов. А потому скорее всего теперь администрация США не будет стремиться к каким-либо внешне эффектным, но в реальности пока еще "пустым" шоу в виде рукопожатий с Ким Чен Ыном.

КНДР же также искренне считает себя несправедливо обиженной, указывая, что ее уступки США просто "скирдуют", говоря: "Это все хорошо, но давайте гораздо больше. А мы потом подумает, стоит ли отвечать взаимностью".

Этим и объясняется нынешний обмен угрозами. США и КНДР вновь стали "демонстрировать твердость и решимость". В Вашингтоне уверены, что санкции в итоге поставят Пхеньян на колени и заставят Север "приползти с мольбами" к США, тогда как Страна чучхе повторяет, что "жить в условиях санкций нам не привыкать, а вот вам трудно будет привыкнуть к тому, что США окажутся в пределах досягаемости наших ракет с ядерными боеголовками".

Конечно, нельзя исключать, что нынешняя стычка это лишь тактическая уловка двух стран, и уже скоро они вновь вернутся в переговорам. Однако высока вероятность, что дело дойдет до нового кризиса в регионе, когда инициатива перейдет от дипломатам к военным, использующим лишь логику "хирургических ударов" либо "ответных атак возмездия".