Ливни затопили аэропорт в столице Саудовской Аравии

Сильный дождь, обрушившийся на столицу Саудовской Аравии, затопил международный аэропорт имени короля Халеда. Как пишет РИА Новости со ссылкой на саудовский новостной портал "Аль-Аджиль", потоки воды могли попасть внутрь здания через поврежденную в нескольких местах крышу. Один из пассажиров разместил в соцсетях ролик, на котором видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

Мощный циклон испортил погоду во многих странах Персидского залива. Ливни отмечаются не только в Саудовской Аравии. Дожди залили соседний Кувейт. Туда на помощь местным спасателям были отправлены сотрудники саудовских экстренных служб.

