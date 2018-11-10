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10.11.2018 18:07
Рубрика: Власть

МИД РФ: Без России у Совета Европы нет будущего

Текст: Юрий Когалов
Есть страны, которые хотели бы добиться исключения России из Совета Европы, но без нашей страны у этой организации нет будущего. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Мы знаем, что есть силы, которые хотели бы развернуть этот кризис в сторону исключения РФ из Совета Европы, но это абсолютно тупиковый подход, поскольку у организации без России вряд ли есть будущее", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, решение о лишении ряда полномочий российской делегации было навязано агрессивным меньшинством. "Главная задача на сегодня заключается в том, чтобы привести внутренние процедуры ПАСЕ в полное соответствие с фундаментальным принципом устава Совета Европы - равенством прав и обязательств всех государств-участников", - отметил Грушко.

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Замминистра выразил надежду, что в конце концов права российских парламентариев будут полностью восстановлены. "В этой связи мы поддерживаем усилия генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда и всех тех, кто активно ищет пути преодоления кризиса", - отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ напомнил, что комиссар по правам человека, а также 25 из 47 судей были избраны без участия России, а в 2019 году предстоят выборы генерального секретаря Совета Европы. "Все здравомыслящие понимают, что необходимо преодолеть это вопиющее юридическое несоответствие правилам и процедурам ПАСЕ", - заявил дипломат.

Грушко также отметил, что он не видит признаков готовности НАТО разблокировать контакты с Россией по военной линии. Представители альянса неоднократно отмечали, что заинтересованы в поиске путей деэскалации, однако за этими словами так и не последовали конкретные шаги, несмотря на готовность Москвы диалогу. "В качестве первого шага хотя бы разблокировать нормальную коммуникацию между военными в Брюсселе и по линии столиц", - предложил замминистра.

Дипломат также рассказал, что Россия подготовила предложения по обеспечению языковых прав меньшинств и укреплению роли ОБСЕ в борьбе с новыми вызовами к заседанию Совета министров иностранных дел, который пройдет в Милане 6-7 декабря. По его словам, нужно уделить повышенное внимание происходящему на Украине и в Прибалтике. "Необходимо противодействовать двойным стандартам в правочеловеческой сфере и активизировать усилия в борьбе с неонацизмом и фальсификацией истории. И по ключевым направлениям, которые я обозначил, Россия готовит соответствующие проекты решений", - отметил Грушко.

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