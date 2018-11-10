Обслуживание счетчиков разрешили передать их установщикам

У владельцев квартир появилась возможность передать функцию обслуживания водо-, тепло-, и электросчетчиков и других приборов учета в домах установщикам таких систем.

Они будут самостоятельно нести ответственность за корректностью работы приборов учета: отслеживать гарантийные сроки и сроки поверки счетчиков, следить за точностью показаний, устранять неполадки на протяжении всего срока службы приборов.

Установщикам систем учета энергоресурсов и коммунальных услуг разрешили заключать сервисные соглашения - контракты жизненного цикла (КЖЦ). Эта возможность предусмотрена постановлением правительства от 29 октября 2018 года № 1281 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087", который уже вступил в силу.

К примеру, это избавит людей от проведения поверок, которые, как известно, платные. При этом владелец счетчиков обязан отслеживать сроки поверки для каждого из приборов и своевременно проводить поверку. Пропуск этого срока грозит начислением платежей по нормативу.

Для самих установщиков новые функции не станут большой статьей расходов. Так как использовать КЖТ планируется в случае установки автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов. А значит экономится время и деньги на обход домов, снятие показаний. Все данные поступают поставщику ресурсов автоматически.