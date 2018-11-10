Олег Кононов о переходе в "Спартак": Подождем немного

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов покидает свой пост. Хотя официально о его уходе еще не объявлено, сам Олег Георгиевич, по сути, уже не скрывает, что уедет из Тулы. В ближайшее время он должен быть представлен в качестве рулевого столичного "Спартака".

"Арсенал" в, очевидно, последнем матче под руководством Кононова победил "Анжи" 2:0 в рамках 14-го тура РПЛ. После игры специалист подошел к игрокам своей команды и обнял каждого по очереди. А затем он направился к трибуне, где пожимал руки болельщикам, не сдерживая при этом скупых слез. Фанаты восприняли это как прощание, о чем многие позже писали в соцсетях.

Не исключено, что Олег Георгиевич действительно прощался с ними и даже говорил соответствующие слова - официально об этом, разумеется, ничего не прозвучало. Но вместе с тем, в послематчевом флеш-интервью в эфире телеканала "Матч Премьер" Кононов не ограничился дежурным "без комментариев" на вопрос, действительно ли он возглавит "Спартак". Специалист добавил к этому: "подождем немного".

Если верить СМИ, ждать действительно осталось всего ничего: предполагается, что уже 12 ноября Олег Кононов будет объявлен главным тренером "красно-белых". Также сообщалось, что "Спартак" выплатит "Арсеналу" компенсацию в размере 3,2 миллиона евро за тренера, а заодно и за весь его штаб, который должен последовать за Олегом Георгиевичем в стан москвичей.