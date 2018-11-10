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10.11.2018 12:48
Рубрика: Спорт

Памятник футболисту "Спартака" установили в Бразилии

Текст: Данила Жиляев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В бразильском Порту-Алегри появился памятник одному из футболистов "Спартака". Вероятно, это удивит российских любителей футбола - статуя посвящена нападающему Педро Роше.

Фото: Jesse Lingard / twitter.com
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Отметим, что пока что все бразильские легионеры, когда-либо выступающие за "красно-белых", живы и здоровы. Нам, возможно, показалось бы логичным открытие памятника, к примеру, Луису Робсону, Веллитону или Алексу Мескини. Но бразильцам едва ли есть дело до мнения российских болельщиков, у них свои герои. Тем более, что появление памятника Роше оказалось не общественной инициативой, а личной. Его оплатил отец футболиста.

Как сообщает Correio do Povo, он полностью профинансировал и изготовление, и установку памятника, который теперь располагается на проспекте Гете напротив дома 21. Педро Роша изображен в футболке "Гремио" в момент празднования гола в финале Кубка Бразилии 2016 года.

По данным источника, авторами скульптуры стали Марио Кладера и Винисиус Виейра. Отец Педро хотел сделать таким образом сюрприз своему сыну - Роша-младший, впрочем, все равно не смог бы попасть на столь неожиданное мероприятие в свою честь. Он находится в расположении "Спартака".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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