Памятники древней Петры в Иордании закрыли из-за ливней

Посетителей исторической части Петры эвакуировли из-за селевых потоков. Никто не пострадал.

Напомним, сильные ливни привели к наводнениям в Иордании. Девять человек погибли, включая одного водолаза, принимавшего участие в спасательных операциях. Из-за разгула стихии приостановлены уроки в школах и университетах.

Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением поврежденных линий электропередач. Армия использовала беспилотники и патрульные лодки, а также тяжелую технику, чтобы спасти граждан, отрезанных стихией.

Почти 4 тысячи человек были эвакуированы с территории исторического парка Петры. Он является самой популярной достопримечательностью Иордании. Ежегодно парк посещают сотни тысяч туристов, пишет РИА Новости.