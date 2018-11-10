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Рубрика: В мире

Памятники древней Петры в Иордании закрыли из-за ливней

Посетителей исторической части Петры эвакуировли из-за селевых потоков. Никто не пострадал.

Напомним, сильные ливни привели к наводнениям в Иордании. Девять человек погибли, включая одного водолаза, принимавшего участие в спасательных операциях. Из-за разгула стихии приостановлены уроки в школах и университетах.

В Иордании после наводнения пропала группа туристов

Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением поврежденных линий электропередач. Армия использовала беспилотники и патрульные лодки, а также тяжелую технику, чтобы спасти граждан, отрезанных стихией.

Почти 4 тысячи человек были эвакуированы с территории исторического парка Петры. Он является самой популярной достопримечательностью Иордании. Ежегодно парк посещают сотни тысяч туристов, пишет РИА Новости.

В мире Ближний Восток Иордания
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