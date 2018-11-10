Панарин и Бобровский помогли "Коламбусу" победить "Вашингтон"

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" Александр Овечкин провел очередную неудачную игру в регулярном чемпионате НХЛ. На своем льду "столичные" уступили "Коламбусу" 1:2.

В каждом периоде было заброшено по шайбе, при этом открыли счет гости - на 18-й минуте отличился Оливер Бьеркстранд. Во втором игровом отрезке Мэтт Нисканен при участии Евгения Кузнецова счет сравнял, но в заключительной 20-минутке Энтони Дюклер, которому ассистировал Артемий Панарин, забросил победную шайбу. Отметим также, что все голы в этой встрече состоялись в большинстве, причем в последнем случае "Кэпиталз" подвело удаление Дмитрия Орлова.

Совсем не такой игры ждали болельщики "Вашингтона" от своих любимцев, которые на данный момент идут на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо высказал свое мнение о неудачах "столичных", а заодно похвалил своего вратаря Сергея Бобровского, чья игра стала залогом успеха.

"Мы слишком миндальничали с соперником, - заявил Фолиньо. - У "Вашингтона" классная команда, но они сейчас на таком уровне комфорта, что слишком высокомерны. Бобровский был прекрасен и всех их поставил на место".

Сергей в этой встрече отразил 33 броска. Он отметил, что победа над "Вашингтоном" для него приятна и важна.

"Это был хороший матч, ребята играли здорово, была отличная атмосфера. Мы вышли против очень сильной команды, было приятно играть, а еще приятнее получить два очка, - сказал российский вратарь. - Мы хорошо оборонялись, ребята мне помогали и блокировали броски".