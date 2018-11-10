Посетителя McDonald's шокировал обнаруженный в бургере предмет

В японском городе Канадзава посетитель ресторана McDonald's нашел в бургере странные инородные предметы, оказавшиеся фрагментами человеческого зуба.

Как передают зарубежные СМИ, нечто чужеродное клиент заметил в тот момент, когда собирался откусить бутерброд со свиной котлетой и яйцом.

Мужчина отнес подозрительную еду в городской центр общественного здоровья. Там зафиксировали присутствие в пище "трех частей сломанных зубов размером от четырех до восьми миллиметров".

В результате проверки, организованной японским отделением McDonald's, установить происхождение осколков зуба не удалось.