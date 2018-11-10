"Продолжая линию на демонтаж всей системы соглашений в сфере контроля над вооружениями в Европе, США угрожают выходом из Договора о РСМД. Это может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента", - отметил дипломат.

В то же время посол высоко оценил призыв президента Франции Эммануэля Макрона строить новую архитектуру безопасности в Европе совместно с Россией. "Мы можем только приветствовать конструктивный настрой французского лидера. Ведь мы уже не первый год предлагаем нашим европейским партнерам начать предметный разговор о реформировании архитектуры европейской безопасности на основе принципов ее равенства и неделимости", - заявил Мешков. По его словам, "Россия готова к действительно равноправному и взаимоуважительному диалогу". Однако Москва не пойдет ни на какие односторонние уступки, особенно в том, что касается фундаментальных интересов страны.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений.

Президент Франции Эммануэль Макрон публично раскритиковал решение Вашингтона. По его мнению, проиграет от этого, прежде всего, Европа. "Для меня очевидно, что главной жертвой этого решения становятся Европа и ее безопасность, - заявил Макрон. - И в этом я не преувеличиваю... Мы живем в мире, в котором вновь появляются опасные тенденции в результате перевооружения крупных держав".

Раскритиковав США, президент Франции также предложил создать "общеевропейскую армию". "У нас должна быть Европа, которая себя защищает, преимущественно самостоятельно, без США", - подчеркнул хозяин Елисейского дворца. Впрочем, об этом он начал говорить сразу после вступления в должность, однако до сих пор эта идея не нашла поддержки у партнеров Франции по ЕС.