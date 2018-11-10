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Рубрика: Власть

Полиции предсказали будущее

10 ноября - День сотрудника правоохранительных органов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Сейчас этот праздник называют Днем сотрудника правоохранительных органов. Но для всех он по-прежнему - День милиции. Празднику, кстати, 100 лет. С чем "Российская газета" искренне поздравляет бывших милиционеров и нынешних полицейских.
Юрий Жданов уверен, что международные контакты полицейских, взаимопомощь сегодня необходимы. Фото: Лилия Злаказова Юрий Жданов уверен, что международные контакты полицейских, взаимопомощь сегодня необходимы. Фото: Лилия Злаказова
Юрий Жданов уверен, что международные контакты полицейских, взаимопомощь сегодня необходимы. Фото: Лилия Злаказова

И прошлое, и нынешнее у сотрудников МВД одновременно и славное, и героическое, и трагическое. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, за пять лет количество убийств сократилось на 27 процентов, грабежей и разбоев - вдвое.

Но, к сожалению, только в этом году погибли 37 сотрудников, свыше 1300 - получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Под патронажем МВД России - около 12 000 семей, где есть павшие рядовые, сержанты и офицеры, в которых воспитывается более 4,5 тысячи детей.

А каково будущее российской полиции? Казалось бы, нашим полицейским, особенно работающим "на земле", сейчас не до далеких прогнозов - рутина давит.

Однако ответ на этот непростой вопрос готов дать руководитель Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

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Не так давно он был избран главой Российской секции Международной полицейской ассоциации, куда вошли представители 69 государств. Организация, кстати, признана ООН, Интерполом и ЮНЕСКО, в ней участвуют почти полмиллиона бывших и действующих полицейских разных стран, а если подключится и Китай, то еще - полтора миллиона.

Серьезная сила. И эта сила, параллельно с Интерполом, налаживает связи с полицейскими разных стран, невзирая на политическую риторику. И помогает не только ловить злодеев, но, что очень важно, учиться друг у друга.

Учиться есть чему. Им - у нас, нам - у них. Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" Юрий Жданов, например, именно представители Российской секции Международной полицейской ассоциации в дружеском общении помогли наладить взаимодействие испанских борцов с организованной преступностью с коллегами из России.

Так бывает - из-за излишней бюрократии и заорганизованности один сыщик не смог дозвониться до другого, правда, в другой стране. А страдает общее дело. Ну, ничего, сотрудники Юрия Жданова сломали ненужные барьеры и свели друг с другом испанских и российских оперов.

В Международной полицейской ассоциации считают необходимым готовиться к применению искусственного интеллекта в расследовании преступлений

Опять же, накануне ЧМ-18 по футболу наши полицейские прошли курс спецподготовки по обеспечению безопасности подобных массовых спортивных мероприятий в Германии. Несколько лекций им прочитали высокопоставленные специалисты из Израиля.

Генерал Юрий Жданов разработал проект "Полиция будущего", который обсуждается в Московской школе управления в Сколково.

Кстати, с докладом об этом проекте выступит член наблюдательного Совета Российской секции Международной полицейской ассоциации, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Это - действительно взгляд за горизонт, где учтены мнения ведущих экспертов Австрии, Германии, Франции, Израиля. И использован опыт правоохранителей еще многих стран - как положительный, так и не очень.

Смысл проекта - подготовить будущих полицейских к новейшим вызовам времени.

Например, как действовать в эпоху всеобщей информатизации, когда, казалось бы, сверхсекретные сведения появляются в соцсетях. И надо мгновенно реагировать на любой информационный всплеск, чтобы обезвредить, а лучше - задержать преступника. Вдумчиво, ночами, как в старых фильмах, размышлять над фактами и уликами - нет времени.

Вот тут и поможет Международная полицейская ассоциация - можно разослать сразу всем коллегам просьбу о помощи. Выручат обязательно, кто конкретной информацией, кто дельным советом. Проверено.

Юрий Жданов готовит полицейских и к применению искусственного интеллекта в расследовании преступлений. Это - не просто компьютер, собирающий и анализирующий информацию. Сыщикам будущего придется использовать электронный мозг, генерирующий принципиально новые идеи. Причем - очень быстро генерирующий.

И тут важно остаться человеком, не попасть в плен механической логике, что будет очень непросто. Опять же, придется противостоять все возрастающим возможностям терроризма.
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Судите сами - мы вот-вот приблизимся к абсурду: в аэропортах запрещают 50-граммовые мензурки с водой, тюбики с зубной пастой и маникюрные ножницы. С одной стороны - правильно, все это может оказаться взрывчаткой или смертельным оружием.

Но, с другой стороны, скоро ради безопасности нас заставят летать в самолетах голыми. Генерал Жданов предлагает искать из этого, казалось бы, тупика выход.

Надо готовиться, по мнению генерала Жданова, и к предотвращению глобальных преступлений.

Например, группа хакеров задумает в одночасье обрушить мировую платежную систему. И банки разных стран одновременно рухнут, а за ними серьезно пострадает мировая экономика. Это только кажется фантастическим сценарием.

- А что вообще знают полицейские об экономических преступлениях? Увы, гораздо меньше, чем те, кто эти преступления готовит и совершает, - рассказал Юрий Жданов. - Американцы вовремя спохватились и теперь готовят руководителей своих антикоррупционных подразделений в бизнес-школах, причем - в высших.

Может, и наших руководителей управлений по борьбе с экономическими преступлениями стоит отправить на подобные курсы?

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