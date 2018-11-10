При взрыве на юго-востоке Турции пострадали 25 военнослужащих

В результате мощного взрыва на юго-востоке Турции пострадали не менее 25 человек. Сдетонировали боеприпасы на военной базе в провинции Хаккяри.

"Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся", - говорится в официальном заявлении министерства обороны республики.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения. Тем временем агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что средствам массовой информации Турции запретили рассказывать о взрыве на военной базе.