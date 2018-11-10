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10.11.2018 15:32
Рубрика: Власть

Путин назвал главные качества полицейского

Текст: Кира Латухина
В День сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин посетил Московский университет МВД имени Кикотя - один из крупнейших международных центров в системе полицейского образования.

В университете 3 института, 9 факультетов, 33 кафедры, 4 учебно-научных комплекса, свыше 140 лабораторий, полигонов, компьютерных и специальных классов. "Люди всегда ждут от вас помощи и поддержки и за это и уважают", - сказал президент студентам.

Глава государства посмотрел, как работает учебно-научный комплекс Института судебной экспертизы, и вместе с курсантами обратился к сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с поздравлением.

"Вы выбрали для себя сложную профессию - да что там профессию - судьбу. Потому что в тот момент, когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий", - заметил Путин.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"В нашей стране всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг", - подчеркнул президент и поблагодарил ветеранов за то, что они сделали для страны, народа и для службы. Конечно, сегодня служба требует современных знаний, владения современной техникой. "Но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудника органов внутренних дел, которыми он руководствуется: это личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу", - сказал он.

"Мы знаем такие примеры, в том числе и в новейшей истории, и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу, государству и нашим гражданам самое дорогое - свою жизнь", - отметил глава государства. Еще Путин поздравил семьи работников МВД и пожелал им здоровья и терпения. Без традиций взаимного уважения, поддержки друг друга и любви не может быть ни счастья в доме, ни успеха по службе, убежден он.

Президент посетил лабораторию исследования холодного и метательного оружия. Ему рассказали, что нужно, чтобы отличить оружие от мачете или биты. "А какая разница? Какие процессуальные последствия?" - спросил он. На что получил ответ, что для владения оружием нужно разрешение. Увидев кастеты, глава государства поинтересовался, относятся ли они к оружию. Эксперты пояснили, что кастет как оружие должен отвечать определенным требованиям, например, специалист наносит не меньше десяти ударов по доске, чтобы проверить его на дискомфорт руке.

В лаборатории технико-криминалистической экспертизы документов под микроскопами изучают подлинность дензнаков. Еще Путин зашел в лабораторию судебной баллистики, где есть уникальная коллекция огнестрельного оружия, а оборудование только российское, причем не хуже зарубежного. Кроме того, посетил лабораторию криминалистической регистрации, где ему рассказали о современных методах установления личности.

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