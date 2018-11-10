Путин обсудил идею создания совета по реформе соцстрахования

Президент согласился подумать над созданием совета по реформированию обязательного социального страхования. С таким предложением пришел к главе государства председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

"Вы хотели поговорить о проблемах социального страхования, системе социального страхования и по некоторым вопросам, связанным с реализацией наших решений по МРОТ", - заметил Владимир Путин.

"Да, совершенно верно, - кивнул собеседник. - В целом не совершенствуется вся система обязательного социального страхования, куда относятся страхование временной нетрудоспособности, медицинское страхование и пока еще не принятое - пытаются принять - страхование занятости".

И надо продолжать эту работу, считает он, поскольку сейчас финансовый блок правительства готовит Бюджетный кодекс. И его новая редакция не учитывает специфику, прежде всего, Фонда социального страхования, заметил докладчик. "Его, судя по тем данным, которые есть на это время, хотят "растворить" в бюджете, что неправильно и приведет только к ухудшению защиты работников", - пояснил он.

"Что значит "растворить" в бюджете?", - уточнил президент. "Разнесите вопросы, которые решает Фонд социального страхования, по разным главам этого Бюджетного кодекса, и фактически получается, что государство может в бюджетных целях запускать руку, грубо говоря, в этот Фонд социального страхования", - поделился опасениями глава ФНПР.

"Поэтому есть целый набор таких вопросов, которые надо решать. Но это межведомственные, иногда очень спорные вопросы, которые трудно решаются", - добавил он.

"Мы предложили бы создать, может быть, совет по реформированию обязательного социального страхования по всем четырем направлениям, скажем, под вашим патронатом, при президенте Российской Федерации, для того чтобы все эти межведомственные противоречия можно было бы проще разрешать. И тогда все с большим энтузиазмом будут выполнять эту работу", - выдвинул идею Шмаков.

"Это, конечно, сфера деятельности правительства, но я, разумеется, готов принять в этом участие", - сказал президент.

"Мы говорим о совете. Конечно, это должно работать правительство, должны работодатели, мы должны работать, но этот статус на какое-то время - пока мы не выработаем определенную концепцию, которую все должны выполнять - был бы очень полезен, с нашей точки зрения", - подчеркнул глава ФНПР.

"Хорошо, давайте это обсудим. Второй вопрос?", - спросил Путин. "Второй вопрос - надо доводить до конца те решения, которые принял Конституционный Суд по поводу того, что в минимальный размер оплаты труда не входят компенсационные и стимулирующие выплаты, с одной стороны. С другой стороны, минимальный размер оплаты труда - тариф первого разряда - на любой работе не может быть ниже, чем минимальный размер оплаты труда", - заметил собеседник.

"Да, есть такое решение", - кивнул президент.

"Да, сейчас правительством, прежде всего Министерством труда, выпускаются разъяснения, в которых это опровергается и говорится о том, что тариф может быть ниже, а с компенсирующими и стимулирующими добавками это не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому нужно внести изменение в Трудовой кодекс, и мы просили бы вас поддержать это решение", - сказал Шмаков.

"Давайте посмотрим", - не возражал Путин.