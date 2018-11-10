Путин открыл памятник Тургеневу

Сегодня президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого в Москве памятника Ивану Тургеневу и посетил его дом-музей.

Памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса "Тургеневский квартал", в который входит дом-музей, сад и сквер на Остоженке. Автор скульптуры - народный художник РФ Сергей Казанцев. Напомним, что еще в марте глава государства подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Тургенева.

Памятник воздвигнут в историческом месте, тесно связанном с московским периодом биографии писателя. Рядом - старинный особняк, где он жил, гостил у матери. "Удивительным образом это здание в центре Москвы сохранилось", - заметил Владимир Путин, добавив, что как раз только что обсуждал это с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Это чудо, слава Богу, что это есть у нас и здесь можно было развернуть выставку, создать музей-дом Тургенева, - подчеркнул президент. - Его экспозиция во многом уникальна. Здесь будут представлены подлинные предметы эпохи. Появятся новые возможности для проведения выставок, концертов, образовательных и просветительских программ".

Тургенев обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. "Потому интерес к его сочинениям будет всегда", - уверен глава государства. Его творчество - не только национальное, но и мировое достояние. И Путин уверен, что новый и очень красивый памятник, а также дом-музей Тургенева будут служить этому благородному делу.

Президент возложил букет из красных роз к памятнику. До сих пор в столице был лишь бюст Тургенева у входа в библиотеку его имени и памятник собаке Муму в сквере. Теперь память писателя увековечена на должном уровне.

Путин также посетил дом-музей вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром культуры Владимиром Мединским. Директор музея Евгений Богатырев рассказал несколько историй из жизни писателя и его матери. В экспозиции - больше тысячи предметов, в том числе автографы и письма Тургенева, а также его последний прижизненный портрет.

"Открытие музея - очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа", - заметил глава государства и оставил запись в книге отзывов.