Рада: Из-за нежелания политиков добиться мира Украину ждет развал

Нежелание украинских политиков не на словах, а на деле добиться мира в стране государство ждет развал. Такое мнение в эфире телеканала NEWSONE высказала депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская.

"Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они "за мир", но никто не предлагает реальный план, как его достичь. И никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира", - отметила парламентарий. По ее словам, без мира в стране развалится экономика, система социальной защиты, а затем и само государство.

Королевская считает, что решение этой задачи должно быть главной целью будущего президента Украины. "После этого он при желании может уходить", - заявила депутат, подчеркнув, что долго размышлять над грамотными политическими программами можно лишь в мирное время.

Напомним, весной на Украине пройдут президентские выборы. На один политик, согласно опросам, не может пока одержать убедительную победу. Лидера Батькивщины Юлию Тимошенко поддерживают около 13 процентов респондентов. На втором месте актер Владимир Зеленский (примерно 8 процентов), на третьем - Петр Порошенко (около 7 процентов).

На пост главы государства также претендуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, музыкант Святослав Вакарчука. Остальные потенциальные кандидаты не проходят пока и 5-процентый порог. При этом половина избирателей признаются, что "ни при каких обстоятельствах" не проголосовали бы за действующего президента.